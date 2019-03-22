Помощь по доработке сайта на Prestashop

Добрый день!

Необходим грамотный специалист который очень хорошо разбирается в prestashop и который за умеренную плату поможет нам настроить сайт(http://anita.tw1.ru/).

Необходимы изменения в купленном шаблоне

Пример наших хотелок)

1. В карточке товара сделать подключить таб (доставка и оплата) поставили модуль но почему то инфа не отображается во вкладке этой

2. Убрать, на странице чекаута, ненужные поля для регистрации.

3. На карточке товара вывести количество товара в конкретных складах магазина, не общую цифру и именно вывести название склада и количество товара которое там находится.

и т.д.

Укажите пожалуйста за какую цену вы готовы данные функции реализовать и сроки.

P.S. Плюсом к программисту будет знание/настройка синхронизации ИМ с 1С