Парсер линии букмекера в excel

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок193 просмотра
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Требуется парсинг линии лошадиных скачек через букмекера, либо сайт, вроде oddscheker. Всё предполагается делать в excel.

1) Данные нужны с bet365, will hill

2) Выводить в ячейки - кличку, форму, кфц

3) По возможности, выводить не всех, а соответствующих критериям

Более подробную информацию в ЛС.

5 лет назад
zetti
37 летФинляндия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
DmutruqEluseev
Дмитрий 
26 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-2)
5 лет назад
$125
3 дня
WMZ
Пропал, жаль потраченного времени. Очень похоже, что давно и успешно работает подобным образом https://www.weblancer.net/users/Fertongs/reviews/
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