Сложный парсер интернет-магазина

Веб-программированиеЗавершен3 заявки212 просмотров
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Подробное ТЗ тут:

Парсер должен работать на хостинге, в идеале доступ по логину/паролю.

https://drive.google.com/file/d/1vjke_gpch44aGl9y-SwaZ5e6355I7Nfs/view?usp=drivesdk

5 лет назад
Alex870
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alex_tche
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$225
30 дней
WMZ
Алексей отличный специалист! Написал сложный парсер интернет-магазина, хорошо относился к правкам! Рекомендую!
Второй раз работаем. Все отлично!
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