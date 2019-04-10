Заменить логотип и несколько строк текста во флеш-заставках

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки153 просмотра
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Есть 4 почти одинаковых флеш ролика, необходимо в них заменить логотип и поставить новый почтовый адрес.

5 лет назад
halm
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Все сделано. Учтены просьбы и замечания.
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