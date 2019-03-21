Необходимо провести парсинг сайта и перенести данные на сайт

$100
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок208 просмотров
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Добрый день, необходимо произвести парсинг сайта http://conerunt.ru/ (джумла) и перенести данные на новый сайт http://yaltabookit.ru/ (yii2), после чего нужно домены поменять местами....

Парсинг сайта
5 лет назад
Andreev-i80
Илья 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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