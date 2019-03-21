Натяжка сверстанного дизайна на Laravel

Нужно сделать сайт под ключ есть сверстанные макеты уже сегодня закончим тут верстка Здравствуйте! http://koticash.ru/poker/list.html главная и внутрений сегодня закончим и по лк тут скриншоты всех макетов для изучения функционала https://dropmefiles.com/JBVgr Нужно сделать Бекэндр по проекту предлогайте варианты и ...