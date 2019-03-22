Парсер олх номеров, раздел недвижимость.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Отредактирoвал. Мне необходимо создать парсер нoмерoв olx.ua в разделе недвижим. Или купить уже готовый парсер. Цена-срок. Без бана олх. 

5 лет назад
guest_15531714895547
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Развитие 1c-битрикс (php) ресурса - программирование бекенд

    $1300

    Добрый день, есть проект по поддержке и развитию внутрикорпоративного интернет-ресурса по поддержке логистического процесса для компании клиента. Объем работ – 1 месяц (160 нормо-часов), это разовый проект. Оплата – 100тр. Необходима доступность в рабочее дневное ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Маркетплейс

    Здравствуйте!  Нужен готовый маркетплейс (для продавцов и покупателей) со всеми функциями и фишками которые уже есть, на подобии http://multivendor.cs-cart.ru/  дизайн шаблонный, специально разрабатывать не нужно (просто вставим название своего домена) далее необходимо будет прикрепить онлайн оплату и курьерскую доставку можете предлагать ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсер по расписанию

    Здравствуйте. Необходимо сделать парсер товаров. https://www.tkmaxx.com/uk/en/ - отсюда парсить на сайт опенкарт (его еще нет). Расписание - раз в сутки. Сверка - то что есть при обновлении с тем, что есть у нас на сайте. Товары которых нет на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно создать фильтр на главной странице сайта на Мод X

    Есть  интернет магазин   на   моде X  нужно: 1.  Перенести  фильтр http://prntscr.com/n0xqmv на  главную  страницу   и   настроить  его в  рамках   работы  со всем сайтом. 2. Создать   отдельные   страницы  для   основных  полей  фильтра  пример http://prntscr.com/n0xrhy 3. У  каждой  страницы   должен  ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется доработка портала на Wordpress

    Требуется доработка портала на Wordpress 1) Доработка верстки на пк и моб. 2) Внедрение личного кабинете для посетителей. Требуется человек, который умеет программировать и печатать быстро свой код. А так же специалист должен быть на 3-4 дня свободен от ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка плагина Woocommerce (WordPress) на сайте интерент-магазина

    День добрый! Столкнулись с проблемой по поводу распродажи в плагине Woocommerce на CMS WordPress, есть возможность вводить дату начала акции и конца акции, но время окончания акции добавить нельзя! Распродажа выключается только по истечению указного дня ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 1С-Битрикс отправка xml с заказом (правка)

    Добрый день коллеги! Есть магазин на битрикс, там дописано что при создании заказа генерируется xml и прикрепляется к письму уведомлению администратора. Но вот незадача - очень редко, но бывает такое что xml создаётся пустой и прикрепляется к ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прототип сайта

    Необходимо разработать прототипы страниц сайта ( панели хостинга). Нужна структура всех страниц, с логикой. Структура панели хостинга могу отправить в личку. P.S. Интересует стоимость и сроки.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен React специалист на 2 недели. Английский - Intermediate

    Добрий день!  Нужен Реакт Нэйтив на 2 недели. Старт - в понедельник. Проект текущий, там уже работает 2 дева и заказчик попросил усилить команду перед релизом. Команда на нашей стороне (Украина), но нужен английский для ежедневных ...

    React
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад