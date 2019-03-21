Требуется доработка портала на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Требуется доработка портала на Wordpress

1) Доработка верстки на пк и моб.

2) Внедрение личного кабинете для посетителей.

Требуется человек, который умеет программировать и печатать быстро свой код.

А так же специалист должен быть на 3-4 дня свободен от других проектов.

Связь и объяснение ТЗ только голосом, и поэтапно.

В будущем потребуется аналитика отдельная админка в которой будет видно поведение каждого юзера, какие товары смотрел и по сколько времени, чем интересовался...

WordPress
5 лет назад
huliopap
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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