1C-Битрикс добавить/обновить капчу

Здравствуйте. Есть сайт - [url=https://xn----btbbgiashj1albasjibgtiy.xn--p1ai/]https://новостройки-петербург.рф/[/url] Нужно скачать его, почистить от кодов веб трекинга. Главное - нужно настроить пересылку заявок с форм на электронную почту. На хостинг устанавливать не нужно, отправите мне архив с сайтом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стоит стандартная капча - http://prntscr.com/n0wm8u
Надо её обновить и добавить новую в 2 формы обратной связи.
Цена и срок и как будет реализовано?
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