Внести тех. правки по ТЗ.

В поисках PHP-разработчика с глубоким погружением в Drupal. Есть сайты на Drupal. Нужно перенести их на новый сервер, и обновить там PHP до 7 версии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходим программист, со знанием PHP и основ СЕО с CMS WordPress, для выполнения технических правок по ТЗ.
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