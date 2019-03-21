Сделать slug для генерации ЧПУ

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка174 просмотра
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Проект на Laravel, работа в Git

Сделать slug для генерации ЧПУ. Например : https://......../ru/vuz/23 = https://......../ru/vuz/GBOU_VO_MO_Akademiya_sotsialnogo_upravleniya 

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5 лет назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
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