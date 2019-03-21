Сделать похожую или такуюже скрипт-листалку книги. Только странички в jpeg формате либо html формате https://ru.calameo.com/read/004793478d3d35e1ff584
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект на Laravel, работа в Git
Сделать slug для генерации ЧПУ. Например : https://......../ru/vuz/23 = https://......../ru/vuz/GBOU_VO_MO_Akademiya_sotsialnogo_upravleniya
Также есть другие задачи по этому проекту
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