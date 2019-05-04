Парсинг PDF-файла с таблицей

$250
Веб-программированиеЗавершен4 заявки205 просмотров
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Парсинг PDF-файла с таблицей. На выходе требуется массив с данными. Нужно учесть что столбцы могут переносится на следующую страницу

5 лет назад
pavlov64
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alex_tche
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$250
9 дней
WMZ
С Алексеем работаю не в первый раз. Все всегда в четко и в срок. Приятно работать
Второй раз работаем, всё идеально! Прислал исходники вечером в пятницу, ожидал что приемка работы затянется до понедельника/вторника. У Вячеслава проверить прогу и оплатить заняло меньше 30 минут, я потрясен!
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