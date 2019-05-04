Парсинг PDF-файла с таблицей

Добрый вечер! Есть сайт на Битриксе: [url=http://www.weldtorg.ru/]http://www.weldtorg.ru/[/url] Нужно написать модуль или скрипт который загружал бы товары с других сайтов (вместе с описаниями, картинками и ценами) и по расписанию к примеру раз в неделю обновлял бы информацию в каталоге. Во ...