Сайт на Wordpress

Нужно сделать не большой сайт на cms wordpress. Организация занимается шиномонтажем, мойкой автомобилей, и ремонтом машин. Сайт нужен не большой, примерно от 3 до 7 страниц максимум. Страницы должны быть адаптивные под любые устройства. Хостинг есть, cms на нем стоит. Нужно только сделать шаблон и немного его докрутить. Исполнитель нужен тот кто не просто делает сайты на плагене (конструкторе) но и понимает в коде.