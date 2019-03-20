Уменьшение времени загрузки сайта

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Веб-программированиеЗакрыт10 заявок197 просмотров
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skaden.pl Вот сайт. Нужно поправить позиции в google speed. Минимум 90 %. Прошу написать что планируете делать. Бюджет максимум 30 $. Люди которие надеяться ускорить страницу с помощю плагинов, прошу не писать.

5 лет назад
swdesign16
Артур 
37 летПольша
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва