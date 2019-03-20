Уменьшение времени загрузки сайта

Необходимы небольшие правки для Wordpress - Woocommerce 1. Необходимо изменить дизайн вывода названий категорий на страницы категорий/подкатегорий товара (выводить так: https://beta.ctrlv.cz/SDe0 ) CSS, если надо предоставлю. 2. Необходимо выводить название категорий удаляя одно слово. То есть просто применив функцию str_replace. 3. ...
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