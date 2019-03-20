Импорт ВАРИАТИВНОГО ТОВАРА woocommerce

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Требования к исполнителю: понимание настройки  импорт ВАРИАТИВНОГО ТОВАРА woocommerce

Стоимость обсуждается

Требуется помощь по импорту

ДАНО: Шаблон: worldmart

Плагин: wp all import + add on pro (если имеется какой другой плагин который сможет импортировать рассмотрю варианты)

Файл экспорта: С настройками вариативного товара во вложении

Плагин: WooCommerce Variation Swatches (если имеется какой другой плагин который сможет импортировать рассмотрю варианты)файл импорта. Товар вариативный, цвет размер. Цвет выводится в виде фото http://shivagifts.tattoovisage.ru/product/zhilet-uteplennyj-malaga-belyj/

WooCommerce
5 лет назад
bregovski
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад