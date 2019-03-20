Необходимы небольшие правки для Wordpress - Woocommerce 1. Необходимо изменить дизайн вывода названий категорий на страницы категорий/подкатегорий товара (выводить так: https://beta.ctrlv.cz/SDe0 ) CSS, если надо предоставлю. 2. Необходимо выводить название категорий удаляя одно слово. То есть просто применив функцию str_replace. 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к исполнителю: понимание настройки импорт ВАРИАТИВНОГО ТОВАРА woocommerce
Стоимость обсуждается
Требуется помощь по импорту
ДАНО: Шаблон: worldmart
Плагин: wp all import + add on pro (если имеется какой другой плагин который сможет импортировать рассмотрю варианты)
Файл экспорта: С настройками вариативного товара во вложении
Плагин: WooCommerce Variation Swatches (если имеется какой другой плагин который сможет импортировать рассмотрю варианты)файл импорта. Товар вариативный, цвет размер. Цвет выводится в виде фото http://shivagifts.tattoovisage.ru/product/zhilet-uteplennyj-malaga-belyj/
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Задача: - Изменить функционал калькулятора обмена валюты на главной странице сайта - Изменить возможность указывать наценку на курс с админ панели Требования: - Знания PHP, JS, jQuery, MySQL - Понимание работы движка MVC ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день Нам нужно сделать небольшой сервис, которому мы даем изображение (фото паспорта, например). Сервис его отправляет по API в Google Cloud Vision, а потом принимает через json текст, который гугл извлек из изображения Затем этот текст ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Разработать электронный (WEB) каталог с функционалом по просмотру, подбору и формированию заказа морских карт на основе API Google/Yandex (или подробных) с применением надстройки (интерфейса пользователя) для взаимодействия с данным каталогом (выбор типа картографических данных, прокладка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Напишите свою стоимость, срок изготовления - рассмотрим лучшую цену, и обязательно приложите образцы своих работ!Веб-программирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Создать страницу с функцией отправки на почтуВеб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Механика алгоритма должна осуществлять проверку на количество активных пользователей. На площадке instagram нужно будет идентифицировать человека, который оставил и лайк, и комментарий. Если человек оставил больше комментариев и лайк, то засчитывать его как одного человека. Если человек оставил ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! Мне постоянно требуются разработки и доработки на Тильде. Нужен такой человек, который сможет это все делать и иметь достаточные компетенции, чтобы отвечать за улучшение конверсии. В самом низу есть задача на сейчас, но сперва о ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Я покупаю тикет-систему на codecanyon.net, она на Laravel. Нужно: 1. Установить на домен. 2. Индивидуально настроить, а именно: а) Тикет-система на английском языке, сделать возможность выбирать еще и русский язык и возможность подключать другие языки. Я это вижу так, что будет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть калькулятор созданный на базе Microsoft Excel, его необходимо установить на сайт на базе cms WordPress , калькулятор должен интегрирован быть таким образом что бы его можно было дополнять и менять информацию и что бы нормально работала на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад