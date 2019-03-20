Скрипт-сервис по работе с Google Cloud Vision

Добрый день

Нам нужно сделать небольшой сервис, которому мы даем изображение (фото паспорта, например). Сервис его отправляет по API в Google Cloud Vision, а потом принимает через json текст, который гугл извлек из изображения

Затем этот текст приводит в порядок по определенному шаблону.

Пожалуйста, напишите в комментариях стоимость и сроки (примерные) по данной задаче, а также расскажите о вашем опыте и на каком стеке будете выполнять задачу. Особенно хорошо, если у вас был опыт работы с GCV.

P.S. Скрипт нужен для себя, для внутренних задач. Фронтенда никого нет.