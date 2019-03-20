Скрипт-сервис по работе с Google Cloud Vision

Веб-программированиеЗакрытнет заявок128 просмотров
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Добрый день 

Нам нужно сделать небольшой сервис, которому мы даем изображение (фото паспорта, например). Сервис его отправляет по API в Google Cloud Vision, а потом принимает через json текст, который гугл извлек из изображения 

Затем этот текст приводит в порядок по определенному шаблону. 

Пожалуйста, напишите в комментариях стоимость и сроки (примерные) по данной задаче, а также расскажите о вашем опыте и на каком стеке будете выполнять задачу. Особенно хорошо, если у вас был опыт работы с GCV. 

P.S. Скрипт нужен для себя, для внутренних задач. Фронтенда никого нет. 

5 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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