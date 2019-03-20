Нужны небольшие правки для сайта WordPress

Добрый день!

Ищем специалиста, который сможет помочь в вопросах работы отдельных элементов, со знанием javascript и php.

Делаем сайт на WordPress и есть проблемы с работой некоторых скриптов и элементов. А тк знаний в программировании нет, то хотелось бы найти человека, который сможет такие моменты поправить за оплату своего времени.

Просьба в отклике сразу написать стоимость работы в час и я сразу вышлю ссылки на те моменты, которые нужно исправить и краткое описание проблем.