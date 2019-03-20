PHP Оценка сложности выполнения скрипта

Необходимы небольшие правки для Wordpress - Woocommerce 1. Необходимо изменить дизайн вывода названий категорий на страницы категорий/подкатегорий товара (выводить так: https://beta.ctrlv.cz/SDe0 ) CSS, если надо предоставлю. 2. Необходимо выводить название категорий удаляя одно слово. То есть просто применив функцию str_replace. 3. ...
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На php не является проблемой выполнить замер потребляемого времени выполнения скрипта и озу:
$mtime_start = microtime(true);
// Выполнения задач ...
$stime = round((microtime(true) - $mtime_start),3); // в секундах
echo "Время выполнения: ".($stime)."сек
";
$memory_stat = convert(memory_get_usage(true))." из ".convert(memory_get_peak_usage(true))." пиковых";
echo "memory_get_usage:".$memory_stat."
"; // 123 kb
function convert($size)
{
$unit=array('b','kb','mb','gb','tb','pb');
return @round($size/pow(1024,($i=floor(log($size,1024)))),2).' '.$unit[$i];
}
Но есть ли возможность каким-то образом определить какой процент времени CPU за это время занимался задачей?
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