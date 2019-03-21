Модуль Акции для ocstore 1.5.5.1.2 для ИМ

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Добрый день, нужен модуль Акции для ocstore 1.5.5.1.2 

Есть интернет-магазин, сейчас подключаем к ИМ рассрочки банковские(за которые нужно платить проценты, в зависимости от банка). То есть есть покупатель, который хочет купить за наличные, а кто то в рассрочку. Поэтому нужно на сайте две цены, перечеркнутая цена для покупателя в рассрочку / а которая меньшая цена для покупателя за наличные. 

Модуль должен иметь такой функционал: 

1) Если товара на акции, то на сайте должна отображаться старая цена(перечеркнутая) и новая как на пк, так и в мобилке(смотрите пример на скрине). Пример: старая цена 342.00 / новая цена 312.00. 

2) Чтобы можно было массово изменять цену, по категориям, производителя, названию товара. При этом для каждой группы отдельно, например на товар производителя Сони скидка 10%, а на Samsung 8%, а на категорию Мониторы 15%. 

Сайт рабочий, поэтому нужно сделать все быстро и качественно, без багов! 

5 лет назад
Skarlatt
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
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