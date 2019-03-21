Модуль Акции для ocstore 1.5.5.1.2 для ИМ

Добрый день, нужен модуль Акции для ocstore 1.5.5.1.2

Есть интернет-магазин, сейчас подключаем к ИМ рассрочки банковские(за которые нужно платить проценты, в зависимости от банка). То есть есть покупатель, который хочет купить за наличные, а кто то в рассрочку. Поэтому нужно на сайте две цены, перечеркнутая цена для покупателя в рассрочку / а которая меньшая цена для покупателя за наличные.

Модуль должен иметь такой функционал:

1) Если товара на акции, то на сайте должна отображаться старая цена(перечеркнутая) и новая как на пк, так и в мобилке(смотрите пример на скрине). Пример: старая цена 342.00 / новая цена 312.00.

2) Чтобы можно было массово изменять цену, по категориям, производителя, названию товара. При этом для каждой группы отдельно, например на товар производителя Сони скидка 10%, а на Samsung 8%, а на категорию Мониторы 15%.

Сайт рабочий, поэтому нужно сделать все быстро и качественно, без багов!