Разработать сайт на "самописной" cms

Здравствуйте. Необходимо на сайта сделать доработки. 1. на двух страницах добавить баннер с анимацией. с одной стороны будет логотип, с другой текстовка и кнопка Подробнее, которая будет вести на страницы. Страницу нужно будет создать. Всего нужно будет сделать ...