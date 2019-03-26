Прием заявок на сайте

Добрый день, нужен модуль Акции для ocstore 1.5.5.1.2 Есть интернет-магазин, сейчас подключаем к ИМ рассрочки банковские(за которые нужно платить проценты, в зависимости от банка). То есть есть покупатель, который хочет купить за наличные, а кто то ...