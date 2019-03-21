Добрый день коллеги! Есть магазин на битрикс, там дописано что при создании заказа генерируется xml и прикрепляется к письму уведомлению администратора. Но вот незадача - очень редко, но бывает такое что xml создаётся пустой и прикрепляется к ...
Доработка плагина Woocommerce (WordPress) на сайте интерент-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый!
Столкнулись с проблемой по поводу распродажи в плагине Woocommerce на CMS WordPress, есть возможность вводить дату начала акции и конца акции, но время окончания акции добавить нельзя!
Распродажа выключается только по истечению указного дня указанного в завершении акции.
Поэтому необходимо добавить поля время (Ч:М:С) начала акции и конца акции в карточке товара, по истечению, которого распродажа бы выключалась!
По возможности, данная доработка или вносилась в виде кода в function.php, или отдельным плагином, чтобы не было конфликта с будущем обновлением как самого Worpdressа так и плагина Woocommerce.
Срок выполнения: 30 дней
Ориентировочная стоимость: 50 у.е.
Параметры интернет-магазина:
CMS: WordPress Версия 5.1.1
Шаблон: Porto Версия: 4.9.7
Используемые плагины:
WooCommerce Версия 3.5.7
WooCommerce Advanced Bulk Edit Версия 4.4.2 (для работы с массивом товаров)
Ждем Ваших предложений!
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