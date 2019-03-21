Доработка плагина Woocommerce (WordPress) на сайте интерент-магазина

День добрый!

Столкнулись с проблемой по поводу распродажи в плагине Woocommerce на CMS WordPress, есть возможность вводить дату начала акции и конца акции, но время окончания акции добавить нельзя!

Распродажа выключается только по истечению указного дня указанного в завершении акции.

Поэтому необходимо добавить поля время (Ч:М:С) начала акции и конца акции в карточке товара, по истечению, которого распродажа бы выключалась!

По возможности, данная доработка или вносилась в виде кода в function.php, или отдельным плагином, чтобы не было конфликта с будущем обновлением как самого Worpdressа так и плагина Woocommerce.

Срок выполнения: 30 дней

Ориентировочная стоимость: 50 у.е.

Параметры интернет-магазина:

CMS: WordPress Версия 5.1.1

Шаблон: Porto Версия: 4.9.7

Используемые плагины:

WooCommerce Версия 3.5.7

WooCommerce Advanced Bulk Edit Версия 4.4.2 (для работы с массивом товаров)

Ждем Ваших предложений!