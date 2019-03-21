Код вывода даты на PHP

Имеется многосайтовая админка на битриксе. После установки битрикса, выполнено подключение многосайтовости на разных доменах , согласно инструкции https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=103&LESSON_ID=287 После этого обнаружена проблема: товары добавлялись только на одном сайте из двух, а при покупке на другом сайте товар никак ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть код, который выводит дату на несколько дней раньше или позже текущей:
[code]
if (! function_exists('russian_date2')) {
function russian_date2($shift = 0) {
$shift = (int)$shift;
if ($shift > 0) {
$shift = '+' . $shift;
}
$date = explode('.', date('j.m.Y', strtotime("$shift day")));
switch ($date[1]) {
case 1: $m = 'января'; break;
case 2: $m = 'февраля'; break;
case 3: $m = 'марта'; break;
case 4: $m = 'апреля'; break;
case 5: $m = 'мая'; break;
case 6: $m = 'июня'; break;
case 7: $m = 'июля'; break;
case 8: $m = 'августа'; break;
case 9: $m = 'сентября'; break;
case 10: $m = 'октября'; break;
case 11: $m = 'ноября'; break;
case 12: $m = 'декабря'; break;
}
echo $date[0] . ' ' . $m;
}
}
russian_date2(1); // +/- дней от текущей даты
?>[/code]Надо его доработать или объяснить мне как сделать так, чтобы в произвольном месте текста можно было через echo выводить дату на несколько дней назад например так (чисто схематично показываю т.к. в PHP не понимаю):
- текст комментария первого оставлен:
- текст комментария второго оставлен:
- текст комментария третьего оставлен:
- текст комментария первого оставлен: 20 марта 2019
- текст комментария второго оставлен: 19 марта 2019
- текст комментария третьего оставлен: 15 марта 2019
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