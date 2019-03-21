Код вывода даты на PHP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка110 просмотров
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Есть код, который выводит дату на несколько дней раньше или позже текущей:

[code]﻿

if (! function_exists('russian_date2')) {

function russian_date2($shift = 0) {

    $shift = (int)$shift;

    if ($shift > 0) {

        $shift = '+' . $shift;

    }

    $date = explode('.', date('j.m.Y', strtotime("$shift day")));

    switch ($date[1]) {

        case 1:  $m = 'января'; break;

        case 2:  $m = 'февраля'; break;

        case 3:  $m = 'марта'; break;

        case 4:  $m = 'апреля'; break;

        case 5:  $m = 'мая'; break;

        case 6:  $m = 'июня'; break;

        case 7:  $m = 'июля'; break;

        case 8:  $m = 'августа'; break;

        case 9:  $m = 'сентября'; break;

        case 10: $m = 'октября'; break;

        case 11: $m = 'ноября'; break;

        case 12: $m = 'декабря'; break;

    }

    echo $date[0] . ' ' . $m;

}

}

russian_date2(1); // +/- дней от текущей даты

?>[/code]Надо его доработать или объяснить мне как сделать так, чтобы в произвольном месте текста можно было через echo выводить дату на несколько дней назад например так (чисто схематично показываю т.к. в PHP не понимаю):

  • текст комментария первого оставлен:
  • текст комментария второго оставлен:
  • текст комментария третьего оставлен:
чтобы на странице выводило так:

  • текст комментария первого оставлен: 20 марта 2019
  • текст комментария второго оставлен: 19 марта 2019
  • текст комментария третьего оставлен: 15 марта 2019
PHP
5 лет назад
goldeagle
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад