Код вывода даты на PHP

Есть код, который выводит дату на несколько дней раньше или позже текущей:

[code]﻿

if (! function_exists('russian_date2')) {

function russian_date2($shift = 0) {

$shift = (int)$shift;

if ($shift > 0) {

$shift = '+' . $shift;

}

$date = explode('.', date('j.m.Y', strtotime("$shift day")));

switch ($date[1]) {

case 1: $m = 'января'; break;

case 2: $m = 'февраля'; break;

case 3: $m = 'марта'; break;

case 4: $m = 'апреля'; break;

case 5: $m = 'мая'; break;

case 6: $m = 'июня'; break;

case 7: $m = 'июля'; break;

case 8: $m = 'августа'; break;

case 9: $m = 'сентября'; break;

case 10: $m = 'октября'; break;

case 11: $m = 'ноября'; break;

case 12: $m = 'декабря'; break;

}

echo $date[0] . ' ' . $m;

}

}

russian_date2(1); // +/- дней от текущей даты

?>[/code]Надо его доработать или объяснить мне как сделать так, чтобы в произвольном месте текста можно было через echo выводить дату на несколько дней назад например так (чисто схематично показываю т.к. в PHP не понимаю):

текст комментария первого оставлен:

текст комментария второго оставлен:

текст комментария третьего оставлен:

чтобы на странице выводило так: