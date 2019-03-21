Нужно создать фильтр на главной странице сайта на Мод X

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Есть  интернет магазин   на   моде X  нужно:

1.  Перенести  фильтр http://prntscr.com/n0xqmv на  главную  страницу   и   настроить  его в  рамках   работы  со всем сайтом.

2. Создать   отдельные   страницы  для   основных  полей  фильтра  пример http://prntscr.com/n0xrhy

3. У  каждой  страницы   должен  быть урл   ЧПУ,    возможность  добавить  мета теги    и  текст

4. Нужно  настроить теги  на  товаре  на  страницу фильтра

5 лет назад
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад