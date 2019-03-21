Требуется доработка портала на Wordpress 1) Доработка верстки на пк и моб. 2) Внедрение личного кабинете для посетителей. Требуется человек, который умеет программировать и печатать быстро свой код. А так же специалист должен быть на 3-4 дня свободен от ...
Нужно создать фильтр на главной странице сайта на Мод X
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин на моде X нужно:
1. Перенести фильтр http://prntscr.com/n0xqmv на главную страницу и настроить его в рамках работы со всем сайтом.
2. Создать отдельные страницы для основных полей фильтра пример http://prntscr.com/n0xrhy
3. У каждой страницы должен быть урл ЧПУ, возможность добавить мета теги и текст
4. Нужно настроить теги на товаре на страницу фильтра
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
День добрый! Столкнулись с проблемой по поводу распродажи в плагине Woocommerce на CMS WordPress, есть возможность вводить дату начала акции и конца акции, но время окончания акции добавить нельзя! Распродажа выключается только по истечению указного дня ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день коллеги! Есть магазин на битрикс, там дописано что при создании заказа генерируется xml и прикрепляется к письму уведомлению администратора. Но вот незадача - очень редко, но бывает такое что xml создаётся пустой и прикрепляется к ...Закрыт5 лет назад
- $5
Модуль настроить - описание и мета-теги производителей для Opencart При добавлении и сохранении, производителя, выдает ошибку HTTP error 500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать прототипы страниц сайта ( панели хостинга). Нужна структура всех страниц, с логикой. Структура панели хостинга могу отправить в личку. P.S. Интересует стоимость и сроки.Закрыт5 лет назад
Добрий день! Нужен Реакт Нэйтив на 2 недели. Старт - в понедельник. Проект текущий, там уже работает 2 дева и заказчик попросил усилить команду перед релизом. Команда на нашей стороне (Украина), но нужен английский для ежедневных ...Закрыт5 лет назад
Необходима интеграция интернет магазина на Moguta с сервисом Мой склад по CommerceML. Описание обмен данными по CommerceML по ссылке http://wiki.moguta.ru/integratsii/1cimoysklad Из интернет магазина необходимо передавать заказы в "Мойсклад" в определенном статусе. "Мой склад" будет являться справочной ...Закрыт5 лет назад
Есть код, который выводит дату на несколько дней раньше или позже текущей: [code] 0) { $shift = '+' . $shift; } $date = explode('.', date('j.m.Y', strtotime("$shift day"))); switch ($date[1]) { case 1: $m = 'января'; break; ...Закрыт5 лет назад
- $45
Имеется многосайтовая админка на битриксе. После установки битрикса, выполнено подключение многосайтовости на разных доменах , согласно инструкции https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=103&LESSON_ID=287 После этого обнаружена проблема: товары добавлялись только на одном сайте из двух, а при покупке на другом сайте товар никак ...Закрыт5 лет назад
Стоит стандартная капча - http://prntscr.com/n0wm8u Надо её обновить и добавить новую в 2 формы обратной связи. Цена и срок и как будет реализовано?Закрыт5 лет назад