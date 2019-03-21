Нужно создать фильтр на главной странице сайта на Мод X

Есть интернет магазин на моде X нужно:

1. Перенести фильтр http://prntscr.com/n0xqmv на главную страницу и настроить его в рамках работы со всем сайтом.

2. Создать отдельные страницы для основных полей фильтра пример http://prntscr.com/n0xrhy

3. У каждой страницы должен быть урл ЧПУ, возможность добавить мета теги и текст

4. Нужно настроить теги на товаре на страницу фильтра