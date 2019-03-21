Здравствуйте!

Нужен готовый маркетплейс (для продавцов и покупателей) со всеми функциями и фишками которые уже есть, на подобии http://multivendor.cs-cart.ru/

дизайн шаблонный, специально разрабатывать не нужно (просто вставим название своего домена)

далее необходимо будет прикрепить онлайн оплату и курьерскую доставку

можете предлагать любые движки и любые варианты и цены, а также портфолио