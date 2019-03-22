BigBlueButton +Laravel

Здравствуйте. Отредактирoвал. Мне необходимо создать парсер нoмерoв olx.ua в разделе недвижим. Или купить уже готовый парсер. Цена-срок. Без бана олх.
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Требуется интегрировать API bigbluebutton 2.2 в пустой проект ларавел 5.7-5.8. secret и url дам для теста. Написать примитивную форму создания видеочата, присоединения
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