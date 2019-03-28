Внести корректировки в структeре сайта на WP

Добрый день! Необходимо поменять структуру сайта на WP сейчас такая http://stroy911.ru/, сделать как тут https://mosstroikrovlya.ru/remont-krovli/. От вас цена и сроки.

Сейчас по сути на сайте 2 меню и они разные( 1 в футере услуги), другое в услугах и подразделяется, нужно, чтобы меню было одно и услуги компании отображались по принципу как тут https://mosstroikrovlya.ru/remont-krovli/ . Прикрепила скрины на главной верхнее меню должно быть ремонт кровли( выплывающий список как сейчас в кровельных работах ремонт кровли) монтаж кровли ( аналогично только монтаж) ремонт фасада 9 выплывающий список из 5-6 пунктов о компании

В общем нужно сделать г-образное меню или список услуг, даже не знаю как правильнее. Допустим если я читаю материал ремонт фальцевой кровли слева ( так должно быть на всех страницах кроме главной )бы отображался полный список услуг компании как тут https://mosstroikrovlya.ru/remont-krovli/ и я могу перейти на любой раздел данной страницы