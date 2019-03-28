Внести корректировки в структeре сайта на WP

Веб-программированиеЗавершен5 заявок266 просмотров
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Добрый день! Необходимо поменять структуру сайта на WP  сейчас такая http://stroy911.ru/, сделать как тут https://mosstroikrovlya.ru/remont-krovli/. От вас цена и сроки.

Сейчас по сути на сайте 2 меню и они разные( 1 в футере услуги), другое в услугах и подразделяется, нужно, чтобы меню было одно и услуги компании отображались по принципу как тут  https://mosstroikrovlya.ru/remont-krovli/ . Прикрепила скрины на главной верхнее меню должно быть ремонт кровли( выплывающий список как сейчас в кровельных работах ремонт кровли) монтаж кровли ( аналогично только монтаж) ремонт фасада 9 выплывающий список из 5-6 пунктов о компании

В общем нужно сделать г-образное меню или список услуг, даже не знаю как правильнее. Допустим если я читаю материал ремонт фальцевой кровли слева ( так должно быть на всех страницах кроме главной )бы отображался полный список услуг компании как тут https://mosstroikrovlya.ru/remont-krovli/ и я могу перейти на любой раздел данной страницы

5 лет назад
fora85
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
forestjump
Денис 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
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3 дня
WMZ
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