Подправить мобильную версию сайта

$30
Веб-программированиеЗавершен10 заявок188 просмотров
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Нужно подправить мобильную версию сайта, подробности в личном общении.

5 лет назад
TRAFLINKS
Игорь 
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
egowka
Герман 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
29 отзывов
5 лет назад
$25
1 день
WMZ
Герман отлично разбирается в вопросе, рекомендую к сотрудничеству!
Адекватный заказчик, всегда на связи. Лёгок в общении, приятно работать. Быстрая оплата. Рекомендую!
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