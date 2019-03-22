Создать персоанльного бота для ВК на PHP по API вконтакте

чтобы он добавлялся в друзья и вел диалог по таблице вопосов-ответов с фукцией ручного обучения (добавления ответов)

задача - вербовать русскоязычных сотруднкиов заграницей во всех странах мира

расчет через BarterCoin - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.