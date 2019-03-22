Необходимо написать скрипт, которая добавила бы ленту аватаров. (FileApi?) Суть ленты аватаров: 1. При нажатии на кнопку "Изменить аватар" добавить страницу/окно, где возможна загрузка нескольких картинок (5 штук) с функцией выбора основной аватарки т.е. той, что отображается ...
Создать персоанльного бота для ВК на PHP по API вконтакте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
чтобы он добавлялся в друзья и вел диалог по таблице вопосов-ответов с фукцией ручного обучения (добавления ответов)
задача - вербовать русскоязычных сотруднкиов заграницей во всех странах мира
расчет через BarterCoin - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
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