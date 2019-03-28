Drupal, миграция формы и модуля на плагин Web Forms

чтобы он добавлялся в друзья и вел диалог по таблице вопосов-ответов с фукцией ручного обучения (добавления ответов) задача - вербовать русскоязычных сотруднкиов заграницей во всех странах мира расчет через BarterCoin - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форма заявки на YAML form и к ней прикручен самописный модуль по обработке этих заявок:
Сейчас, в связи с переездом на PHP 7xx, требуется перенести форму на новый плагин WebForms, сохранив полную работоспосбность модулей-обработчиков заявки.
- Похожие заказы
- $150Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Подробное ТЗ тут: Парсер должен работать на хостинге, в идеале доступ по логину/паролю. https://drive.google.com/file/d/1vjke_gpch44aGl9y-SwaZ5e6355I7Nfs/view?usp=drivesdkВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задача: написать скрипт, который будет подменять один список номеров на другой. (как ссылки, так и визуально) Подменяться номера должны для каждого второго уникального пользователя. Подмена должна происходить только при переходах с контекстной рекламы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем программиста, со знанием PHP и основ СЕО с CMS WordPress, для выполнения технических правок по ТЗ.Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт с калькулятором (калькулятор на php) https://mondaystudio.ru (первый экран, кнопка расчитать стоимость) Нужно поменять пункты, приблизительно https://www.dropbox.com/s/4jla0yl8518i7vp/scr%202019-03-22%20%D0%B2%2011.54.08.png?dl=0 Пишем стоимость/сроки/вопросыВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Магазин на вебасист, нужно подключить api. Файл с описанием api во вложении. Пишем цены/сроки/вопросыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сайт https://remontpro.pro/ на самописе, простой php. Cделать фильтры внутри категории по макету. Нужно добавить фильтры сортировки по вот этому макету http://prntscr.com/mwtnqa 1. Нужно добавить возможность сортировать по: Убыванию цены Возрастанию цены Алфовитному порядку 2. Нужно добавить вот сюда возможность сортировать товары по компании ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Всех приветствую, нужно написать парсер сайта myscore.com.ua (доступ возможен только через впн). Срок выполнения: 3 суток (с момента принятия заказа). После сдачи проекта потребуются исходники парсера. Подробное ТЗ в документе.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер! Есть сайт на Битриксе: [url=http://www.weldtorg.ru/]http://www.weldtorg.ru/[/url] На сайте установлен модуль: [url=http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/shs.parser/]http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/shs.parser/[/url] Что нужно: 1. Настроить парсинг товаров с сайта доноров по расписанию, список во вложении. 2. Настроить при парсинге - чистка от посторонних ссылок в описаниях 3. Настроить при парсинге - чистка/замена ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
1) Починка поиска по сайту 2) Настрйока фильтра 3) Настройка паганации на странице поиска 4) Доработка загрузки файла XML 5) Архивация материалов 6) Пакетное удаление материалов (настройка) 7) Доработка существующих модулей вывода материаловВеб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад