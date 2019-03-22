Интеграция мой склад с opencart 1.5.5.1

Требуется парсинг линии лошадиных скачек через букмекера, либо сайт, вроде oddscheker. Всё предполагается делать в excel. 1) Данные нужны с bet365, will hill 2) Выводить в ячейки - кличку, форму, кфц 3) По возможности, выводить не всех, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интеграция МойСклад + OpenCart 1.5.5.1Используются сокращения:МС - CRM МойСклад.ОС - CMS OpenCartИМ - Интернет-магазинПредполагается что в ТС находится эталонная (актуальная) информация по остаткам, которая вдальнейшем должна выгружаться в ИМ.Интеграция "под ключ" включает в себя:1. Импорт и обновления товаров с МогоСкладу1.1. Выбор параметра по которому состоится связывания товаров ТС с ОС. Доступные параметры:Для МоегоСклада код, Артикул, внешний код.Для OpenCart: ID товара Модель Артикул.1.2. Создание новых товаров в ОС с последующей выгрузкой в ТС.1.3. Обновления товаров происходит с помощью крона.1.4. Возможность обновления с МС: «наименований», «Опасный», «Цены» и «остатков», «Весы»,«Штрих Кода», «Изображения», а также дополнительные поля при необходимости.Примечание: Изображение в товара передается только 1.1.5. Возможность работы с «модификациями» товаров с ТС.Примечание: Модификации у товара не должно быть более 1.1.6. Возможность выгрузки наборов в виде товаров с ТС.2. Импорт групп / категорий с моей состава:2.1. Обновление информации групп / категорий.2.2. Создание отсутствующих групп / категорий.3. Выгрузка заказов:3.1. Выгрузка заказов с помощью крона.Примечание: в заказ попадают только связанные товары.3.2. Возможность поиска и создания Контрагентов на основе данных заказа.3.3. Контрагенты будут созданы с полями которые Вы укажете перед стартом интеграции.3.4. Возможность привязки услуги доставки.3.5. Возможность настройки данных заказа: «Резерв», «НДС», «НДС входит в стоимостьтовара »и« Проведен ».3.6. Возможность выбора начального статуса заказа или синхронизация статусов по«Наименование».3.7. Возможна синхронизация статусов.3.8. Возможность добавления суффикса и префикса к номеру заказа.4. Дополнительная информация:4.1 Выгрузка комментария к заказу как paid после оплаты.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Подключить и настроить Турбо-страницы для интернет-магазина Afina-Lingerie.ru (Joomla! 2.5) Пожалуйста, указывайте сразу стоимость работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо интегрировать верстку с битриксом МБ. Есть техническое описание функционала. Лицензия - малый бизнес. Страницы : [url=https://angeletta.ru/interdisp/about.html]https://angeletta.ru/interdisp/about.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/catalog-reg.html]https://angeletta.ru/interdisp/catalog-reg.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/catalog-unreg.html]https://angeletta.ru/interdisp/catalog-unreg.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/contact.html]https://angeletta.ru/interdisp/contact.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/fip.html]https://angeletta.ru/interdisp/fip.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/index.html]https://angeletta.ru/interdisp/index.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/news.html]https://angeletta.ru/interdisp/news.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/news-one.html]https://angeletta.ru/interdisp/news-one.html[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/selection-application.html]https://angeletta.ru/interdisp/selection-applicati...[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/selection-brands.html]https://angeletta.ru/interdisp/selection-brands.ht...[/url] [url=https://angeletta.ru/interdisp/selection-supplier.html]https://angeletta.ru/interdisp/selection-supplier....[/url] [url=http://angeletta.ru/interdisp/login.html]http://angeletta.ru/interdisp/login.html[/url] [url=http://angeletta.ru/interdisp/order.html]http://angeletta.ru/interdisp/order.html[/url] [url=http://angeletta.ru/interdisp/history.html]http://angeletta.ru/interdisp/history.html[/url] тех описание https://docs.google.com/document/d/1FOT-kUG79Yi6dHUHkvF4OPPlonZPnVTgyWf4N6pe5kA/edit#Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
HTML / CSS Подправить верстку http://checklinks.ru/ чтобы при нажатии на форму ввода "Введите URL вашего сайта" это надпись сразу пропадала.Веб-программирование19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $32
На сайте фреймворк yii2 реализована платежная система G2A PAY. В связи с тем, что отсутствует верификация, нужно сделать корректный переход на Payeer для заказчиков с Европы и русских исполнителейЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходим грамотный специалист который очень хорошо разбирается в prestashop и который за умеренную плату поможет нам настроить сайт(http://anita.tw1.ru/). Необходимы изменения в купленном шаблоне Пример наших хотелок) 1. В карточке товара сделать подключить таб (доставка и оплата) поставили ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $2000
Есть работающий проект. Клиентская часть изначально написанна на angularjs v.1 Далее частично переведен на typescript. Стоит следующая задача: 1-Весь проект перевести на angular5 (typescript) 2-Необходимо в 8-10 страниц сделать визуальные изменения 3-Сделать рефакторинг, оптимизацию, почистить кодЗакрыт5 лет назад
Нужно доделать работы по фронтэнду на сайте ресторанаВеб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь по яндекс вебмастеру. Сайт уже несколько недель как есть, но яндекс не добавляет страницы в поиск. Когда проверяю ответ страниц, сервер возвращает 301. [url=https://crimeancarcovers.ru/]https://crimeancarcovers.ru[/url] вот сайт Нужно проанализировать проблему и сделать так, чтобы сайт был проиндексирован.Закрыт5 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно на сайте (opencart) сделать: категории, бренды Добавить: Материалы ( их 100- 200, картинка , вес, название и все) Исправить: пару багов и просто проверить сайт на работоспособность Оплата либо поэтапная, либо после работы. На ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад