Интеграция мой склад с opencart 1.5.5.1

Интеграция МойСклад + OpenCart 1.5.5.1Используются сокращения:МС - CRM МойСклад.ОС - CMS OpenCartИМ - Интернет-магазинПредполагается что в ТС находится эталонная (актуальная) информация по остаткам, которая вдальнейшем должна выгружаться в ИМ.Интеграция "под ключ" включает в себя:1. Импорт и обновления товаров с МогоСкладу1.1. Выбор параметра по которому состоится связывания товаров ТС с ОС. Доступные параметры:Для МоегоСклада код, Артикул, внешний код.Для OpenCart: ID товара Модель Артикул.1.2. Создание новых товаров в ОС с последующей выгрузкой в ​​ТС.1.3. Обновления товаров происходит с помощью крона.1.4. Возможность обновления с МС: «наименований», «Опасный», «Цены» и «остатков», «Весы»,«Штрих Кода», «Изображения», а также дополнительные поля при необходимости.Примечание: Изображение в товара передается только 1.1.5. Возможность работы с «модификациями» товаров с ТС.Примечание: Модификации у товара не должно быть более 1.1.6. Возможность выгрузки наборов в виде товаров с ТС.2. Импорт групп / категорий с моей состава:2.1. Обновление информации групп / категорий.2.2. Создание отсутствующих групп / категорий.3. Выгрузка заказов:3.1. Выгрузка заказов с помощью крона.Примечание: в заказ попадают только связанные товары.3.2. Возможность поиска и создания Контрагентов на основе данных заказа.3.3. Контрагенты будут созданы с полями которые Вы укажете перед стартом интеграции.3.4. Возможность привязки услуги доставки.3.5. Возможность настройки данных заказа: «Резерв», «НДС», «НДС входит в стоимостьтовара »и« Проведен ».3.6. Возможность выбора начального статуса заказа или синхронизация статусов по«Наименование».3.7. Возможна синхронизация статусов.3.8. Возможность добавления суффикса и префикса к номеру заказа.4. Дополнительная информация:4.1 Выгрузка комментария к заказу как paid после оплаты.