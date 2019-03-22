Срочно очистить сайт WP от вирусов!

Веб-программированиеЗавершен2 заявки185 просмотров
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Помогите пожалуйста, очень срочно очистить сайт от вирусов. Хостинговая компания вырубило на время сайт, пока висят эти файлы. Могу скинуть список файлов, которые заражены. Пишите пожалуйста в телеграмм, там быстрее договоримся обо всем:

5 лет назад
Matvey77789
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sizam4ik
41 годПольша
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$30
1 день
WMZ
Все просто на самом высоком уровне - быстро, качественно и всегда на связи. Будем сотрудничать дальше!
Спасибо за проект. Был рад помочь. Коммуникация и скорость оплаты на уровне!
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