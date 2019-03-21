Доработать функционал drupal commerce

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки201 просмотр
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Здравствуйте, необходимо корректировка странички чекаута, а точнее блока доставки shipping + flat rate (ajax + js)

Необходимо обновление данных в сумме заказе при изменении способа доставки, а так же вывести дополнительное поле (с ползунком для изменения кол-ва) при выборе определенного пункта доставки.

Drupal
5 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад