Добрый день! Необходимо создать генератор купонов для сайта. Мы будем сами раздавать купоны. Можно создать внутри админки или вынести данный функционал на отдельную страницу, которая доступна только админу в ЛК Примерная схема http://prntscr.com/n1gw92 Укажите, пожалуйста, примерные сроки выполнения и ...
Исправить баги на сайте и убрать отображение элемента в рубрике
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Здравствуйте, ув. фрилансеры.
Ищу программиста, который исправит баг выводов вариантов ответов в тестах на сайте https://zoofoo.online/ .
1. Проблема заключается в том, что варианты ответов в тесте выводятся как список. Точки, около вариантов ответов нужно убрать. Прикрепил изображение, чтобы было визуально видно, о каких точках идет речь.
2. На сайте я хочу сделать список в виде теста "ТОП 20 самых красивых девушек мира" (https://zoofoo.online/testy/top-20-samyh-krasivyh-devushek-mira-2019.html) под каждой статьей на сайте. Технически я это все сделать могу, но мне нужно чтобы в статьях которым присвоина рубрика "Тесты" (https://zoofoo.online/category/testy) - этот список не отображался.
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