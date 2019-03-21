Исправить баги на сайте и убрать отображение элемента в рубрике

Здравствуйте, ув. фрилансеры.

Ищу программиста, который исправит баг выводов вариантов ответов в тестах на сайте https://zoofoo.online/ .

1. Проблема заключается в том, что варианты ответов в тесте выводятся как список. Точки, около вариантов ответов нужно убрать. Прикрепил изображение, чтобы было визуально видно, о каких точках идет речь.

2. На сайте я хочу сделать список в виде теста "ТОП 20 самых красивых девушек мира" (https://zoofoo.online/testy/top-20-samyh-krasivyh-devushek-mira-2019.html) под каждой статьей на сайте. Технически я это все сделать могу, но мне нужно чтобы в статьях которым присвоина рубрика "Тесты" (https://zoofoo.online/category/testy) - этот список не отображался.