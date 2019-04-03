Установка архива сайта phyton+django на сервер

Веб-программированиеЗавершен4 заявки176 просмотров
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Есть архив сайта phyton+django, с бд sql , нужно его развернуть на сервер, привязать рабочий домен и настроить работу сайта.

Django
5 лет назад
maksim_shukin
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
CodeSQRT
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
$15
2 дня
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