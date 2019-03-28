Кнопка в оформлении заказа OpenCart 2.3

Артём очень компетентный и ответственный исполнитель. Выполнил поставленную задачу в кратчайшие сроки, качественно и без каких-либо замечаний. Сразу видно, что человек профессионал в своем деле. Все время был на связи, что для меня очень важно при выборе исполнителя. Буду обращаться еще и всем буду рекомендовать!