Кнопка в оформлении заказа OpenCart 2.3

$20
Веб-программированиеЗавершен3 заявки185 просмотров
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Нужно сделать на сайте OpenCart 2.3 кнопку в корзине при нажатии на которую скачивается XLS-файл с товарами, которые есть в корзине. Пример выгружаемого файла во вложении. Пример реализации есть на сайте oasisgifts.by (в корзине кнопка – оформить презентацию).

OpenCart
5 лет назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
MeiyoDev
Артем 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
WMZ
Артём очень компетентный и ответственный исполнитель. Выполнил поставленную задачу в кратчайшие сроки, качественно и без каких-либо замечаний. Сразу видно, что человек профессионал в своем деле. Все время был на связи, что для меня очень важно при выборе исполнителя. Буду обращаться еще и всем буду рекомендовать!
Человек легок в общении, сотрудничество прошло без каких-либо проблем, оплата не заставила себя ждать. Могу рекомендовать к сотрудничеству.