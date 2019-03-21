Парсер саундтреков для cms dle

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Нужен парсер саундреков к фильмам. Поиск по англ. Названию. Кнопка возле доп.поля. Донор есть. Желательно ретрансляция, но всё можно обсудить. 

Скачка на отдельной странице. Нужны только треки (без постеров и т.д.)

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва