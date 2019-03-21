Парсер саундтреков для cms dle

[url=http://mos-radius.ru/]http://mos-radius.ru[/url]: форма - [url=http://prntscr.com/n1gogg]http://prntscr.com/n1gogg[/url] После нажатия “Заказать и оплатить картой” [list=1][*]Юзер попадает на форму оплаты эквайера (Тинькофф). При удачной оплате юзер попадает на [url=http://mos-radius.ru/after-payment/]http://mos-radius.ru/after-payment/[/url] (такой редирект прописывается на стороне эквайера в настройках или у нас (надо будет ...