Доработать расширение для браузера.

Нужно сделать на сайте OpenCart 2.3 кнопку в корзине при нажатии на которую скачивается XLS-файл с товарами, которые есть в корзине. Пример выгружаемого файла во вложении. Пример реализации есть на сайте oasisgifts.by (в корзине кнопка ...