Добрый день! Необходима доработка плагина Bus Ticket Booking with Seat Reservation. Нужно сделать возможным распечатку билета по шаблону во 2 вложении на принтере для билетов шириной бумаги 8 см. Предлагайте цену и сроки.
Доработать сайт на Joomla3 с компонентом RealEstateManager
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Сайт: www.welcomegrad.ru
Для авторизации на сайте: Логин: admin2 Пароль: 123456
1. При регистрации нового пользователя не приходит ссылка активации на указанный пользователем E-mail.
- нужно исправить.
2. Настроить корректное отображение карт Google, чтобы при вводе адреса, объект отображался на карте.
3. На странице "Моя недвижимость" в фильтре по умолчанию выставлены Все агенты. Т. е. показывается недвижимость всех зарегистрированных агентов.
- нужно чтобы отображались объекты только авторизованного в данный момент пользователя, а список агентов скрыть вообще.
4. При добавлении объекта в Избранное для не авторизованного пользователя появляется сообщение вида: Пожалуйста, авторизуйтесь! При закрытии этого сообщения, страница автоматически перезагружается:
- нужно сделать, чтобы страница при этом действии не перезагружалась.
5. На странице Избранное для удаления ненужного объекта из списка нужно нажать на звездочку в углу фотографии и перезагрузить страницу, только тогда ненужный объект удаляется:
- нужно сделать удаление ненужного объекта интуитивно понятным для обыденного пользователя.
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