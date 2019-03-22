Доработать сайт на Joomla3 с компонентом RealEstateManager

Сайт: www.welcomegrad.ru

Для авторизации на сайте: Логин: admin2 Пароль: 123456

1. При регистрации нового пользователя не приходит ссылка активации на указанный пользователем E-mail.

- нужно исправить .

2. Настроить корректное отображение карт Google, чтобы при вводе адреса, объект отображался на карте.

3. На странице "Моя недвижимость" в фильтре по умолчанию выставлены Все агенты. Т. е. показывается недвижимость всех зарегистрированных агентов.

- нужно чтобы отображались объекты только авторизованного в данный момент пользователя, а список агентов скрыть вообще.

4. При добавлении объекта в Избранное для не авторизованного пользователя появляется сообщение вида: Пожалуйста, авторизуйтесь! При закрытии этого сообщения, страница автоматически перезагружается:

- нужно сделать, чтобы страница при этом действии не перезагружалась .

5. На странице Избранное для удаления ненужного объекта из списка нужно нажать на звездочку в углу фотографии и перезагрузить страницу, только тогда ненужный объект удаляется: