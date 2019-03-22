Настроить из online.business.ru через commerceml в woocommerce

Уже настроен импорт, но он идет в новые категории, результате получается дубликат товаров. А в уже заведенных товарах есть фотографии. Хотелось бы это всё совместить. Адрес сайта - easytobike.ru, а адрес плагина - https://ru.wordpress.org/plugins/woocommerce-and-1centerprise-data-exchange/

+ сделать оптовую цену для отдельных пользователей - от розницы отнять процент или возможность установить вручную цену.