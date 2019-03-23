Подправить joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
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При редактировании custom модуля html-код, выводится сообщение об ошибке

ForbiddenYou don't have permission to access /administrator/index.php on this server.Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Права проверил, обновления все стоят

Joomla
5 лет назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад