Скрипт для крипто-биржи (API)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт для биржи Bitmex для работы с API.

Написать нужно сейчас и это не займет много времени.

5 лет назад
akyrgostan
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Deno_BY
Денис 
28 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 отзывов
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Все сделал качественно и быстро, советую!
Приятно было работать. На протяжение вес работы заказчик был онлайн что позволял сразу решить вопросы которые возникали во время выполнения заказа.