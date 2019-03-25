Скрипт для крипто-биржи (API)

Для двух магазинов одежды нужно разработать дисконтные мобильные приложения. Прикладываю к задаче дизайн. Kimex- скидка у пользователя прогрессирует от количества покупок. Ведется история покупок. Накапливаются бонусы от покупок. В Mango - просто история покупок. Фиксированная скидка. Бонусы не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт для биржи Bitmex для работы с API.
Написать нужно сейчас и это не займет много времени.
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