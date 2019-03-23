Доработки сайта на WordPress

Нужно доработать сайт согласно ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1ibk_0dEy1ldICbsFyd5CLWOjuoX3o0_mmH1beh0TDWs/edit?usp=sharing

Если есть вопросы, пишите в личные сообщения.

Указывайте цену и сроки за все правки.

С вопросами "Какой у вас бюджет?" проходите мимо.

Читайте Тз, указывайте сумму, за которую готовы сделать все в точности по тз.