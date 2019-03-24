Написать программу ..

Задача - вызывать различные методы API Я.Метрики, Я.Директа В идеале получить 1 функцию или класс в который будет передаваться запрос с методом и параметрами, а так же указание какое из API использовать, а на выходе получать ...
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Задача программы..
1
авторизоваться в яндексе
2
Вырезать и вставить 1 строку из файла 1.txt в ссылку из файла 2.txt (удалить эту ссылку из 2.txt)
3
Выйти из аккаунта яндекса
Повторить все заново..
Ps
При регистрации нового аккаунта делать смену ip
Цена сроки?
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