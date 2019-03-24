Исправления в Wordpress Woocommerce

Веб-программированиеЗавершен8 заявок261 просмотр
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Имеется сайт на Wordpress с модулем  Woocommerce

1. Нужно изменить дизайн вывода названий категорий на страницы категорий/подкатегорий товара (выводить так: https://beta.ctrlv.cz/SDe0 ) 

2. Вывести название категорий удаляя одно слово. То есть просто применив функцию str_replace.

3. Необходимы на страницы категории/подкатегории товара, выводить название товаров добавляя к нему словосочетание.  Для каждой категории/подкатегории свое словосочетание.

WordPressWooCommerce
5 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
farmaceft
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$19
1 день
WMZ
Категорически не рекомендую работать с Виктором Крицким из Белоруссии из города Витебска! Будьте осторожны! Взятые на себя обязательства Виктором Крицким были не выполнены в установленный заказом срок. Денежная сумма в адрес Виктора Крицкого из Белоруссии из города Витебска была полностью нами оплачена Вместо решение вопроса в рамках мирного соглашения и возврате части денежных средств за невыполненные обязательства, он нас добавил в Черный список! Категорически не рекомендую! Будьте осторожны!
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