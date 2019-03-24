Исправления в Wordpress Woocommerce

Категорически не рекомендую работать с Виктором Крицким из Белоруссии из города Витебска! Будьте осторожны! Взятые на себя обязательства Виктором Крицким были не выполнены в установленный заказом срок. Денежная сумма в адрес Виктора Крицкого из Белоруссии из города Витебска была полностью нами оплачена Вместо решение вопроса в рамках мирного соглашения и возврате части денежных средств за невыполненные обязательства, он нас добавил в Черный список! Категорически не рекомендую! Будьте осторожны!