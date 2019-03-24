Исправления в Wordpress Woocommerce

Здравствуйте, имеются 2 плагина WordPress: 1. Плагин для WordPress: [url=https://codecanyon.net/item/ultimate-affiliate-pro-wordpress-plugin/16527729]https://codecanyon.net/item/ultimate-affiliate-pro-wordpress-plugin/16527729[/url] 2. Плагин для Wordpress: [url=https://affiliatewp.com/]https://affiliatewp.com[/url] В гугле первые ссылки на эти плагины. Нужно сделать нужный функционал на одном из этих плагинов. Исходники предоставлю Реализовано уже многое, но нужно добавитьдопилить под меня. 1) Реферальные ...
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Имеется сайт на Wordpress с модулем Woocommerce
1. Нужно изменить дизайн вывода названий категорий на страницы категорий/подкатегорий товара (выводить так: https://beta.ctrlv.cz/SDe0 )
2. Вывести название категорий удаляя одно слово. То есть просто применив функцию str_replace.
3. Необходимы на страницы категории/подкатегории товара, выводить название товаров добавляя к нему словосочетание. Для каждой категории/подкатегории свое словосочетание.
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