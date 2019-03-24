PHP - оболочка для вызова API Яндекса и Гугла

Задача - вызывать различные методы API Я.Метрики, Я.Директа

В идеале получить 1 функцию или класс в который будет передаваться запрос с методом и параметрами, а так же указание какое из API использовать, а на выходе получать ответ с данными.

Что будет использоваться "под капотом", т.е. будет это вручную написанный функционал подключения и отправки через CURL, или будут использоваться готовые библиотеки от этих систем не важно.