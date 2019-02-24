Доработать проект на React.js

Сделать лендинг на ВордПресс или другом... Есть точный пример, остается взять его и доделать! Условия в ЛС!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт по доставке питания.
Необходимо доработать проект написаный на React. (https://github.com/react-boilerplate/react-boilerplate):
- нужно переверстать некоторые компоненты (на 1-2 часа)
- оптимизировать под мобильные устройства (это уже готово на 90%)
- настроить отправку сообщений на почту и в телеграм канал (скрипт по отправке - готов)
- задеплоить
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