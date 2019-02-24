Доработать проект на React.js

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Необходимо доработать проект написаный на React. (https://github.com/react-boilerplate/react-boilerplate):

- нужно переверстать некоторые компоненты (на 1-2 часа)

- оптимизировать под мобильные устройства (это уже готово на 90%)

- настроить отправку сообщений на почту и в телеграм канал (скрипт по отправке - готов)

- задеплоить

React
5 лет назад
fimak
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад