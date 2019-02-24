Воронка продаж нужна через Senler. Тема Натяжные потолки

Веб-программированиеЗакрытнет заявок85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим скрипт для бота для сети ВК, т.е. воронка продаж. реализуемый выбором клиентом определенного ответа благодаря встроенным кнопкам в диалоговом окне. Тематика- натяжные потолки. Использовать Senler. 

Суть кнопок и скрипта увести клиента о вопросах о стоимости, а узнать всю интересующую информацию путем информирования исходя из того, какую кнопку он нажмет, и оставить контактные данные.  

Интересует творческий заманивающий стиль. Можно сделать на основе конкурента, но желательно что-то оригинальное свое. 

  

Интересует цена вкомплексе и сроки. Отдельно за написание сценария и отдельно цена за внедрение в воронку (пока вк сообщения). 

5 лет назад
abramovvladimir
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад