Воронка продаж нужна через Senler. Тема Натяжные потолки

Необходим скрипт для бота для сети ВК, т.е. воронка продаж. реализуемый выбором клиентом определенного ответа благодаря встроенным кнопкам в диалоговом окне. Тематика- натяжные потолки. Использовать Senler.

Суть кнопок и скрипта увести клиента о вопросах о стоимости, а узнать всю интересующую информацию путем информирования исходя из того, какую кнопку он нажмет, и оставить контактные данные.

Интересует творческий заманивающий стиль. Можно сделать на основе конкурента, но желательно что-то оригинальное свое.

Интересует цена вкомплексе и сроки. Отдельно за написание сценария и отдельно цена за внедрение в воронку (пока вк сообщения).