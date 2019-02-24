Система полиграфических калькуляторов на сайт

Привет.

Планируется новый сайт типографии.

Но сначала надо сделать систему калькуляторов....систему расчета разной полиграфии и не только.

Так что это это проект для кодера... визуал...стили пока не важны. Но надо будет в итоге увязать с работой какой-либо cms, например на опенкарте 3, т.к. у него уже есть и товары и корзина и учет заказов.

Поясню что имею ввиду под системой.

Калькулятор - это ФОРМА с определенным набором полей, данные которых потом используются в расчете. Товары в полиграфии - это по сути однотипная листовая или многостраничная продукция, для расчета которой используется базовая (или несколько основных) формула расчета. НО товары имеют некоторые отличия...параметры, а те имеют свои опции или вложенные параметры, а значит требуют в форме новых полей. Например есть параметр плотность бумаги (материала) и у него есть опции 80, 100, 115, 150, 250, 295, 300. Но для разного типа бумаги выбранной пользователем в расчете должен высвечиваться свой список плотностей: для офсетной бумаги только 80 и 100, для картона например только 250 и 300 и т.п. Для какого-то товара в форме должен быть параметр "число листов", а для другого товара вместо этого должен быть "число страниц". Для одного товара клиент выбирает число сгибов и это поле надо выводить в форме, а для другого товара выводить поле необязательно и его значение будет для расчета по умолчанию 0 или, если надо, задается в коде этого калькулятора.

Таким образом сначала надо создать некоторый конструктор форм или глобальный массив полей, которые в принципе могут быть выведены на страницах товаров-калькуляторов. Эти поля могут сразу иметь заранее заданные опции (списки) или просто заданную опцию цены или количества или умолчания для первого отображения значения в поле, и т.д ... многомерный массив. А при создании самого товара-калькулятора как мне видится просто указываются id нужных параметров для для вывода и форма конкретного калькулятора формируется автоматически.

Далее значения из формы полученные от клиента попадают в расчет. Помимо массива переменных для формирования форм требуются и переменные для расчета, которые также выводятся при необходимости администратору сайта для проверки правильности расчетов.

Решение надо на прежде всего php. Зачем отдавать скрипты с расчетами и построением какому-либо клиенту в руки?