Здравствуйте.

Есть сайт skinali.steklons.beget.tech.

На нем есть галереи типа вот этой http://skinali.steklons.beget.tech/asian/ и есть модуль подбора http://skinali.steklons.beget.tech/podbor/

Модуль подбора сделан отдельным скриптом, который никак не соотносится с сайтом. Для него надо отдельно грузить картинки, при том что и большие и превьюшки.

Задача:

1.Поменять в скрипте папку, откуда беруться фотографии на wp-content/uploads/2019/02

2.Сделать, чтобы скрипт сам делал мелкие превью изображений, а не грузить эти превью отдельными картинками